Var ok ma l’uomo conta: la tecnologia non può eliminare le "zone grigie”

Pulisic, stop di braccio in Genoa-Milan? Le immagini sono eloquenti

Italia avanti rispetto alla Premier League

Open Var fa cultura, perché elimina sospetti e dietrologie, che da sempre hanno alimentato il dibattito in Italia. Non a caso anche la Premier League ha percorso la stessa strada, vale a dire la diffusione degli audio del Var, non appena si è trovata di fronte al primo, grosso caso arbitrale della stagione: il gol annullato a Luis Diaz in Tottenham-Liverpool per un fuorigioco inesistente. Ciò che lascia basiti in questa circostanza è la superficialità con cui è stata presa la decisione finale. Si parla spesso della Premier come del campionato più all’avanguardia del mondo, ma almeno per un aspetto in Italia siamo ancora avanti: la divisione e la specializzazione delle carriere fra arbitri e Var. Basti pensare che il miglior arbitro italiano, Daniele Orsato, non ha ancora fatto neanche una partita da Var in questa stagione. Dopo il caso Diaz, è passata la comunicazione secondo cui la Premier e l’Associazione arbitrale inglese avrebbero introdotto nuove procedure sulla ripresa del gioco. Eppure l’errore non è dipeso da falle procedurali, ma da un peccato di leggerezza. Dichiarare che “d’ora in poi il gioco ricomincerà solo dopo l’ok del Var” significa svolgere un’operazione di “maquillage”, nascondere la polvere sotto al tappeto dopo la figuraccia. Le cose stavano così già prima, di fatto non cambia nulla: la decisione di far ricominciare il gioco viene sempre presa dopo aver consultato l’intera squadra arbitrale.

L'Audio VAR tragicomico di Tottenham-Liverpool: "Non posso fare niente"