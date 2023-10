Serie A, anche i diritti tv travolti dallo scandalo scommesse?

La questione potrebbe avere una rilevanza in caso di mancata chiusura della procedura da parte dei club durante la riunione tra 48 ore in Via Rosellini. Con la necessità di tornare a rivolgersi al mercato, anche se l’intenzione della Serie A sembra quella di passare all’esame dei progetti finanziari di creazione del nuovo canale della Lega. Viene anche fatto notare che la Premier League, in testa a tutti i tornei del mondo per ricavi da diritti tv, ha avuto nelle ultime stagioni diversi casi di calciatori squalificati per aver violato i regolamenti sulle scommesse. È successo a Toney, Sturridge e Trippier. E per sospetti legati a un giro di scommesse tra Inghilterra e Brasile è saltato il trasferimento di Paquetà dal West Ham al Manchester City.