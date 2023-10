Ancelotti: "Juve in lotta scudetto e a Garcia serve tempo". Poi sul Brasile...

Ancelotti: scommesse, Scudetto e futuro

Queste le parole di Ancelotti sul tema scommesse: "La ludopatia è una malattia, è stata una grave leggerezza di questi ragazzi che sono entrati in questo sistema e vanno curati. Ora la giustizia farà il suo corso ma è una leggerezza di ragazzi che hanno infranto una regola sportiva abbastanza chiara e coinvolgere tutto il calcio mi sembra esagerato". Così sul Milan e sulla corsa Scudetto: "Il Milan ha fatto un ottimo mercato, acquistando giocatori di esperienza ma anche giovani interessanti. Anche se ha pareggiato entrambe le sfide, in Europa sta facendo bene. Nella lotta Scudetto bisogna mettere anche la Juventus, che non ha le coppe, e il Napoli". E a proposito degli azzurri, ultima squadra allenata in Italia: "Garcia sta attraversando le criticità di tutti gli allenatori: se non vinci, ti mandano via. Il Napoli ha preso un allenatore con delle idee, serve tempo per farle recepire alla squadra e vederle in campo. Garcia è serio e professionale, serve solo tempo. Il Napoli tornerà a competere, anche perché ha mantenuto la stessa struttura: ha perso solo Kim prendendo Natan". Categorico e lapidario, infine, sul tema che riguarda il suo futuro, con voci ricorrenti che lo vorrebbero commissario tecnico del Brasile dopo questa stagione: "Il Brasile? Molte chiacchiere. In questo momento sto bene al Real Madrid, abbiamo iniziato benissimo la stagione e speriamo di finirla al meglio".