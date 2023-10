Diritti tv, Serie A spaccata: che succede se si aprono le buste dei fondi

Diritti tv, rimane lo stesso schema

Lo schema 2024-29 quindi sarebbe uguale a quello attuale: dieci partite di ogni giornata in streaming su Dazn, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Con una differenza fondamentale per gli spettatori: la pay tv satellitare ha alzato notevolmente il suo compenso alla Lega rispetto agli 80 milioni del periodo 2021-24 avendo strappato diritti di scelta delle partite (pick) molto più vantaggiosi. Sky potrà mandare in onda molto più frequentemente di adesso le partite delle grandi, ovviamente con attenzione particolare a chi ha più tifosi: Juventus, Inter, Milan e Napoli. Così la finestra del sabato alle 20.45 vedrà quasi sempre una big in campo. Un gruppo di club, guidato da Lazio e Torino e formato da numerose provinciali, propende per assegnare a queste cifre nell’assemblea convocata per lunedì prossimo: per loro va benissimo una somma complessiva di 4,5 miliardi in un quinquennio. Un rassicurante orizzonte finanziario di lungo periodo. Con un altro elemento vantaggioso: Dazn ha promesso di pagare ai club una percentuale sugli abbonamenti, una clausola che potrebbe depotenziare le sirene di chi insegue il progetto del canale della Lega.