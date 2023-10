I calciatori e le scommesse: fino a che punto la ludopatia è una causa o un alibi

Il convegno presso la Luiss (LIbera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli") di Roma è stato organizzato dall'avvocato Guglielmo Stendardo , ex calciatore ad alto livello ( Lazio, Juve , Atalanta, Lecce e Pescara le squadre con le quali ha giocato in Serie A ). Titolo quanto mai appropriato, visti i chiari di luna: "Il giurista scende in campo". Lo svolgimento ha riguardato anche l'illustrazione dei risultati di una ricerca sui calciatori, resa ancora più significativa in questi giorni in cui la domanda più ricorrente li chiama in causa: che bisogno c'è di scommettere su piattaforme illegali considerato il cospicuo denaro che già guadagnate? Il gioco illegale in Italia registra un volume d'affari di circa 25 miliardi di euro, dei quali 18,5 miliardi preda dei siti illegali, con un mancato introito ai danni dell'Erario stimato in circa 1 miliardo di euro.

Ludopatia, causa o alibi?

In ambito calcistico, non è solo e soltanto una questione di ludopatia, piaga sociale che fa prigioniere un milione e mezzo di persone e certamente attecchisce anche nella sfera dei professionisti del pallone, come le cronache confermano. Tuttavia, fino a che punto la ludopatia è una causa o diventa un alibi per nascondere la responsabilità personale di chi, professionista lautamente remunerato, deve conoscere le regole, le regole non può infrangere e, se le infrange, deve pagare? E qui scende in campo la ricerca Luiss che indaga anche sul modo in cui molti calciatori investono i loro guadagni. Il dato è impressionante: cinque anni dopo il ritiro dell'attività agonistica, il 60 per cento vive in uno stato di indigenza. Quanto alla preparazione culturale, il 70% di professionisti è titolare di licenza media; il 26,2% il diploma e il 4,8% la laurea. Ma non c'è solo il rutilante mondo dei superpagati: fra Serie A, B e C, il 55% dei calciatori percepisce meno di 50 mila euro l'anno. L'inchiesta torinese intende accertare anche quanti, in questa percentuale, siano esposti alla tentazione di guadagnare molto di più fuori dal campo. Ma illegalmente.