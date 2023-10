Diretta Sassuolo-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - La Lazio di Maurizio Sarri (squalificato) fa visita al Sassuolo per quello che è uno scontro diretto a metà classifica. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 10 punti (12° e 13° posto) con i biancocelesti reduci dal successo prima della pausa Nazionali contro l'Atalanta ma deve superare il "mal di trasferta": lontano dall'Olimpico i ragazzi di Sarri hanno conquistato 3 punti (il successo a Napoli) in 4 gare. Per i ragazzi di Dionisi invece sarà un match importante per cercare la propria identità come dichiarato dallo stesso allenatore: "Sarà una partita difficile e bella da giocare, contro una squadra forte che è arrivata seconda con merito nello scorso campionato. Loro hanno un organico importante, con un allenatore bravo e si sono rinforzati: siamo squadre costruite per obiettivi diversi, ma abbiamo fatto già delle prestazioni importanti. È vero che abbiamo anche avuto qualche giro a vuoto, ma ora dobbiamo capire chi siamo".