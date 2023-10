Milan-Juve, sfida planetaria seguita da oltre 150 Paesi: San Siro esaurito

MILANO - Un Milan-Juventus un stile RisiKo, un “lotta” sportiva in cui chi riuscirà a conquistare più territori, farà sua la partita. In un San Siro esaurito come ormai d’abitudine (previsti dunque 74mila spettatori circa), andrà in scena una sfida che sarà seguita in oltre 150 paesi del mondo. Quel globo diviso in sei continenti e 42 stati nel famoso gioco da tavolo inventato nel 1957 dal francese Albert Lamorisse ed esportato in Italia nel 1968. Talmente mondiale la gara fra rossobianconeri che allo stadio richiamerà non solo una bella fetta di pubblico femminile (circa il 20%), ma appassionati provenienti da Belgio, Francia, Polonia, Olanda, Germania, Finlandia, Brasile e Stati Uniti. Se per vincere una partita a RisiKo è fondamentale fare propri territori strategici come Stati Uniti Orientali, Europa Settentrionale, Africa del Nord, Kamchatka o Australia Occidentale, stasera Pioli e Allegri si sfideranno non solo tatticamente, ma idealmente anche su quattro macro aree geografiche e chi preverrà, chissà che non faccia sua la gara ufficiale numero 240 fra le due squadre, con la Juventus davanti per 92 successi a 70 (con 77 pareggi).