Diretta Atalanta-Genoa ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Atalanta ospita il Genoa a Bergamo nella nona giornata di Serie A. La formazione di Gasperini vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio con la Juventus e la sconfitta in casa della Lazio ed è sesta in classifica a quota 13 punti. Anche la squadra di Gilardino ha rimediato un solo punto nelle ultime due giornate e occupa la quindicesima posizione in grauatoria a quota 8. "A livello mentale la dobbiamo approcciare al 100%. L'Atalanta non concede molto, è aggressiva e gioca l'uno contro uno a tutto campo. L'allenatore ha creato un DNA forte per questa squadra. Fa piacere incontrare il mister Gasperini, ho letto delle belle parole nei miei confronti e lo ringrazio pubblicamente. Mi ha insegnato tanto" ha detto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia.