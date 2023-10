Torino-Inter, fischia CalVARese: Marchetti a un passo da vero big

Quarta direzione stagionale per Marchetti , arbitro in crescita con potenziale da internazionale. L’investitura di Rocchi è sotto gli occhi di tutti: dopo aver diretto Atalanta e Roma, altro match importante per il trentatreenne di Ostia (che aveva già avuto Inter-Fiorentina). Dopo tre prestazioni positive, Marchetti si conferma con una direzione senza pecche . Aiutato dalla sua fisicità, tiene sempre una buona postura e un modo di stare in campo che trasmette sicurezza. Anche se, a onor del vero, la gara presenta meno difficoltà di quanto si potesse immaginare alla vigilia.

Tecnico e disciplinare

Marchetti fischia 21 falli e ammonisce solo in 3 occasioni: la soglia d’intervento è alta, d’altronde il modo di giocare delle due squadre lo consente. Il direttore di gara fa bene a non intervenire poco dopo il 70’ per un contrasto tra Lautaro e Sazonov nell’area del Toro: è un contrasto di gioco non falloso, il granata colpisce prima il pallone e solo in un secondo momento l’avversario. Incontestabile il rigore per l’Inter nel recupero del secondo tempo: Ilic interviene nettamente sulla gamba di Mkhitaryan, senza mai toccare il pallone.

Personalità e controllo

Marchetti sceglie di non mettersi in mostra e fa bene, visto che il livello agonistico della partita rientra nei canoni della normalità.