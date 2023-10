El Shaarawy gol al 90', la Roma stende il Monza: Mourinho batte Palladino

Roma-Monza, la partita

Partita bloccata nel primo che solo nel finale si movimenta con i giallorossi che per due volte spaventano il Monza: al 36' Di Gregorio è attento a pare il colpo di testa di Aouar e nel recupero (45'+1) sempre l'estremo difensore dei brianzoli si supera parando con il piede sulla riga il tentativo in tuffo di Belotti. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 con il Monza che ha controllato maggiormente la manovra (57% possesso palla) senza tirare in porta ma, soprattutto, costretto a giocare in 10 il secondo tempo per via dell'espulsione per doppia ammonizione di D'Ambrosio al 40'.

Nella ripresa la partita la conducono i ragazzi di Mourinho con Lukaku che al 73' ha la grande occasione di sbloccare la partita: ben imbucato in area dal filtrante di Azmoun il belga, defilato sulla destra, si aggiusta la palla ma calcia alto di destro. Monza chiuso ma che non esita a ripartire come al 74' quando Vignato lancia in contropiede Birindelli che prende la mira e da fuori area calcia forte impegnando Rui Patricio. Per "Big Rom" non è giornata anche perché Pablo Mari al 78' s'immola sulla conclusione dell'ex Inter, dentro area defilato sulla sinistra, e salva una potenziale occasione da gol per la Roma. All'88' è invece il palo interno che salva il Monza sulla conclusione dentro l'area di Azmoun bravo ad arrivare per primo sulla palla vagante nata dal contatto tra Carboni e Lukaku. I padroni di casa assediano gli avversari e al 90' El Shaarawi fa esplodere l'Olimpico: Azmoun viene murato all'altezza del dischetto, la palla rimane in area, l'ex Milan colpisce di prima e questa volta Di Gregorio non può nulla per l'1-0 Roma. Al 99' espulso Mourinho mentre sherniva la panchina del Monza.