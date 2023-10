Soulé non basta, il Bologna batte il Frosinone. Salernitana-Cagliari 2-2

Al Frosinone non basta il terzo gol stagionale di Matias Soulé: al Dall'Ara vince 2-1 il Bologna grazie al micidiale uno-due firmato da Ferguson e De Silvestri in soli tre minuti. Pirotecnico 2-2 a Salerno, con il Cagliari di Ranieri due volte in vantaggio - con Luvumbo e Viola - e raggiunto in altrettante occasioni dalla doppietta di Dia.

Bologna-Frosinone Dopo un quarto d'ora tutto sommato equilibrato, con entrambe le squadre decise ad affrontarsi a viso aperto, il Bologna prende campo e infligge un uno-due micidiale che manda in tilt il Frosinone: al 19' sblocca il risultato Ferguson intervenendo con il ginocchio sul cross di Saelemaekers leggermente deviato, al 22' raddoppia De Silvestri con un colpo di testa dopo una rivedibile respinta di Turati. Orsolini sfiora il tris, poi i ciociari accennano una reazione con un tentativo di Soulé poco dopo la mezz'ora, una punizione di Mazzitelli respinta da Skorupski e una volée di Barrenechea che si spegne sul fondo.

Il cambio d'atteggiamento dei giallazzurri è confermato dal forcing messo in atto nella ripresa, anche grazie agli ingressi di Cuni e Baez per Cheddira e Garritano, e porta al calcio di rigore - assegnato dopo l'intervento del Var - trasformato da Soulé, alla terza rete stagionale in sette presenze. Con gli ampi spazi lasciati a disposizione dagli uomini di Di Francesco, sbilanciati alla ricerca del pari, Orsolini va a un passo dal 3-1. Il talento marchigiano viene richiamato in panchina da Thiago Motta - insieme a Lykogiannis - al 74', con Ndoye e Kristiansen gettati nella mischia. Nell'altra metà del campo, invece, Ibrahimovic e Brescianini fanno tirare il fiato a Reinier e Barrenechea, ma è Saelemaekers a sfiorare l'eurogol su punizione (82'), rilevato da Moro (con Corazza ed El Azzouzi per De Silvestri e Freuler). Nel Frosinone, invece, fa il proprio debutto il terzo calciatore arrivato in prestito dalla Juventus: Kaio Jorge subentra a Oyono a 5' dalla fine, mentre Mazzitelli rimedia un'ingenua doppia ammonizione. Bologna-Frosinone, tabellino e statistiche

Salernitana-Cagliari La Salernitana fa tanta densità nella metà campo dei sardi, il Cagliari attende compatto e riparte in velocità, producendo le occasioni migliori della prima frazione di gioco. Protagonista è sempre Luvumbo: all'8' rifinendo per Oristanio, che sciupa, al 17' con un tentativo da terra, dopo aver 'ubriacato' Gyomber con una finta ed aver perso l'equilibrio, infine con il gol segnato al 27' non convalidato per fuorigioco. La risposta campana è affidata a Dia, che cerca invano di battere Scuffet con uno scavino da posizione defilata. Gli uomini di Ranieri tornano a rendersi pericolosi con la sassata dalla distanza di Prati messa in corner da Costil quindi, sull'altro versante, Candreva non inquadra lo specchio con una magia di tacco.

Ci sono Viola e Zappa per Mancosu e Nandez tra le fila dei rossoblù alla ripresa delle ostilità, quindi è il turno di Jankto per Oristanio, dopo gli ingressi - tra i granata - di Martegani e Stewart per Kastanos e Jovane Cabral: il 23enne giamaicano si mette subito in luce, regalando una palla d'oro non sfruttata da Candreva (58'). A 15' dalla fine Filippo Inzaghi si gioca le carte Tchaouna e Legowski per Coulibaly e Candreva, il collega ex Juve, Inter e Roma, invece, manda in campo Obert per Dossena. Quattro giri di lancetta e un sanguinoso possesso perso da Mantegani nella propria trequarti lancia Jankto, che scarica su Luvumbo, il quale batte l'estremo difensore avversario con un missile imparabile. Ikwuemesi per Fazio da una parte, Shomurodov per Luvumbo dall'altra, ma al minuto 86 il risultato torna in parità: buco di Obert, il neoentrato nigeriano pesca Dia che, tutto solo, non sbaglia. L'illusione dura una manciata di secondi: Martegani e Maggiore si dimenticano Viola nel cuore della propria area, che riporta avanti il Cagliari con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Non c'è tregua nel finale e al 95' un fallo di mano proprio di Viola, porta al clamoroso e definitivo 2-2, siglato - dagli undici metri - ancora da Dia. Tra il 97' e il 100', poi, Ikwuemesi e Martegani sfiorano addirittura il sorpasso. Salernitana-Cagliari, tabellino e statistiche

