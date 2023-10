Diretta Fiorentina-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - A chiudere la nona giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 all’Artemio Franchi tra Fiorentina ed Empoli. La squadra di Vincenzo Italiano, impegnata giovedì in Conference League contro il Cukaricki, prima della sosta per le nazionali ha sbancato il Maradona battendo 3-1 i campioni d’Italia del Napoli e vincendo stasera aggancerebbe al terzo posto la Juventus a quota 20 punti, due in meno dell’Inter capolista. Inizio totalmente opposto, invece, per l’Empoli che ha già cambiato guida tecnica passando da Paolo Zanetti ad Aurelio Andreazzoli. Un solo gol siglato fin qui, quello di Baldanzi che è valso il successo interno contro la Salernitana, poi lo 0-0 nell’ultimo turno contro l’Udinese e ben sei sconfitte.