No al canale, sì al miliardo: diritti tv Serie A, il vademecum sull’accordo

La Serie A prosegue sugli schermi di Dazn e Sky. L’assemblea di ieri in Via Rosellini, con 17 voti a favore, ha deciso di assegnare alla piattaforma streaming e alla pay tv satellitare i diritti del primo ciclo quinquennale 2024-29 per una cifra di 900 milioni a stagione, più una componente variabile da almeno 60 milioni all’anno. Non cambiano, quindi, i destinatari dei diritti tv del campionato italiano rispetto all’attuale triennio 2021-24. Non è andata in porto l’idea della partita in chiaro il sabato sera per la quale si era fatta avanti Mediaset che ora dovrà vedersela con la Rai, in vantaggio sui diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa.