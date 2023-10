Diritti tv, la Serie A e il suo nemico: come ridare valore al calcio italiano

Mentre il calcio si divide per decidere se un miliardo all’anno per cinque anni è un buon accordo oppure no, i tifosi hanno comunque la certezza della fregatura di doversi districare fra diversi abbonamenti per seguire la propria squadra del cuore. Se la Serie A sarà tutta su Dazn per i prossimi cinque anni (con tre partite a giornata su Sky), la Champions e le coppe europee saranno su Sky (e qualcosina su Prime Video). E questo non è un dettaglio, perché l’utente finale, ovvero il tifoso, non ha risorse illimitate da spendere per la sua passione e il rischio, per la Serie A, è che faccia delle scelte.

La merce più preziosa nel terzo millennio è l’attenzione delle persone. Se la contendono tutti: i social network, i mass media tradizionali, i videogiochi, le piattaforme di streaming. Il calcio compete in questa battaglia per conquistare il tempo degli utenti, perché quel tempo e quell’attenzione valgono soldi. Ecco perché il più grande nemico della Serie A si chiama Champions League. Sì, proprio la competizione dell’Uefa, che i presidenti si erano affrettati a difendere dall’attacco della Superlega e che ora può mangiarsi il loro campionato.

Lo spazio per il calcio e i diritti tv

La domanda da farsi è: quanto spazio c’è per il calcio nella vita delle persone? Lasciate perdere i “maniaci” che rappresentano solo una fetta, parliamo della maggioranza. Quante partite si possono consumare in una settimana? E, tolte quelle della propria squadra del cuore, si è più attratti da un scontro di bassa classifica in A (non facciamo nomi per non offendere nessuno, ma ci siamo capiti) o un Paris Saint Germain-Barcellona? La risposta la conoscete. E la conosce anche il mercato che è spietato e fa selezione: chi è meno interessante per il pubblico è destinato a soccombere. Di questo si sono accorti i presidenti della Serie A nella lunga trattativa con Dazn e Sky, che quel prodotto devono poi rivenderlo e non si sono esattamente scannate nell’asta per i diritti, perché sanno benissimo come si evolve il consumo di calcio, soprattutto fra le nuove generazioni.