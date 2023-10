Serie A, 5 partite in chiaro su Dazn dal 2024/25. Cos'è il "try and buy"

E' ufficiale: Dazn e Sky trasmetteranno ancora le partite di Serie A nel prossimo quinquennio dal 2024 al 2029. L'accordo tra Lega ed emittenti che ha portato alla recente fumata bianca, pur con qualche polemica avanzaa dal presieente del Napoli Aurelio De Laurentiis, riserverà a partire dalla prossima stagiona un'importante novità. Dazn ha infatti messo le mani anche sul pacchetto "Try and buy" con la possibilità di trasmettere gratuitamente e in chiato cinque partite a stagione. Se per il campionato italiano si tratta di una prima volta, Dazn aveva già provato questo nuovo corso mandando in onda sul social TikTok il Clasico della Liga tra Real Madrid e Barcellona, anche in quel caso gratuitamente.

Come funziona il Try and buy

La visione in chiaro di cinque match del massimo campionato italiano sarà disponibile soltanto dal prossimo agosto in poi, quando comincerà la stagione 2024-2025, e Dazn avrà la facoltà di attrarre nuovi utenti mostrando un massimo di cinque match senza richiedere la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento. Questa dunque la novità del "Try and buy" che servirà a rilanciare il prodotto in caso di necessità, oppure semplicemente per aumentare i propri spettatori, con le cinque partite in questione che saranno ovviamente scelte dalla piattaforma di sport in streaming. Come spiegato dall'Ad di Lega, Luigi De Siervo: "Dazn per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, avrà la possibilità di trasmettere, free-to-air e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione".