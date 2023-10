Spazio ai sogni: la Serie A per la Lega del Filo d'oro

TORINO - Torna la Campagna Spazio ai sogni della Lega del Filo d’Oro, sostenuta in questo turno di campionato dalla Serie A e dai messaggi dei più noti portieri. Tutti insieme possiamo contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da quasi sessant'anni si prende cura di loro. Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare un anno di attività del Centro Diagnostico, una struttura unica in Italia dove per ogni bambino e adulto sordocieco viene definito un percorso educativo-riabilitativo personalizzato, che mette al centro il singolo ospite e le sue reali possibilità di miglioramento.