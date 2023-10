Gudmundsson trascina il Genoa, Retegui palo e paura: Salernitana ancora ko

Gudmundsson porta avanti il Genoa

Avvio feroce del Genoa che, nei primi tre minuti, si rende pericolosa - in entrambi i casi sugli sviluppi di un corner - prima con l'ex Dragusin, ma Ochoa si supera, poi con Badelj, fermato dal palo. I padroni di casa non rallentano il proprio ritmo e al 16' Retegui, con un gran controllo, inventa un diagonale mancino che si stampa nuovamente contro il legno alla sinistra del portiere della Salernitana. Sulla ribattuta, poi, Badelj calcia fuori. I campani, invece, si vedono soltanto alla mezz'ora quando - a gioco fermo - Dia impegna Martinez. Il risultato cambia al 36' e porta la firma di Gudmundsson: l'islandese, al quarto gol in questo campionato, riceve da Malinovskyi sulla trequarti e, dopo un paio di finte di corpo, lascia partire un destro dal limite che non lascia scampo a Ochoa. Il portiere messicano tiene in vita i suoi al 43' quando nega il raddoppio a Sabelli.

Traversa di Mazzocchi, il Genoa batte la Salernitana

Gilardino perde Retegui, dolorante al ginocchio già in occasione della rete dell'1-0, ma più in generale è l'atteggiamento della Salernitana, ben più propositiva, a cambiare nella ripresa. Al 55' è Mazzocchi ad avere una grande opportunità, seguito da Sambia due giri di lancetta più tardi. I campani premono, ma l'imprecisione nell'ultimo passaggio vanifica una serie di potenziali occasioni pericolose. Complice la girandola di cambi, il cronometro scorre rapidamente, e la prima vera, ghiottissima chance per il pareggio arriva all'85', con Mazzocchi che sbatte contro la traversa (e Dia che si divora il pari sulla ribattuta). Succede di tutto al 91': Gudmundsson, in contropiede, porta a spasso la difesa della Salernitana, ma non riesce a calciare, capovolgimento di fronte e Dia fallisce clamorosamente a meno di un metro dalla porta.