Diretta Juventus-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus torna in campo e stasera allo Stadium alle ore 20:45 ospita il Verona nell'anticipo del sabato sera valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Reduce da due vittorie consecutive, prima nel derby contro il Torino e poi a San Siro contro il Milan, la squadra di Max Allegri, vincendo questa sera, avrà la possibilità di prendersi momentaneamente la testa della classifica in attesa delle gare delle due milanesi. Allegri ha blindato la difesa, visto che sono quattro i clean sheet di fila (la Juve non prende gol dal 4-2 subito sul campo del Sassuolo). Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico bianconero ha dichiarato: "La partita di domani ha molte insidie. Il Verona era partito bene, ha forza fisica e ti impegna fisicamente nella gara. Per dare un senso alla vittoria di domenica col Milan dobbiamo fare risultato: questa è una partita che a livello di motivazioni è più difficile da preparare. La gara di San Siro le motivazioni te le dà da sola, quindi domani non dobbiamo cadere nella presunzione che sarà tutto facile". Il Verona si presenta a Torino con 8 punti in classifica, reduce da due sconfitte di fila contro Frosinone e Napoli. I gialloblù sono costretti a far punti per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione, sempre più vicina e distante solo due lunghezze.