Diretta Sassuolo-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Ad aprire il sabato di Serie A sarà il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna in programma alle ore 15 al Mapei Stadium. I neroverdi di Alessio Dionisi sono reduci da tre partite senza vittorie e hanno perso le ultime due in casa contro Monza (1-0) e Lazio (2-0). Momento magico, invece, per i rossoblù di Thiago Motta che hanno inanellato una striscia di otto risultati utili consecutivi. Dopo il ko all'esordio in casa contro il Milan (2-0), cinque pareggi e tre vittorie, due delle quali arrivate nelle recenti gare interne contro Empoli (3-0) e Frosinone (2-1). Dal 2013-14, anno dell'approdo del Sassuolo in Serie A, ad oggi sono 18 i precedenti nel massimo campionato tra le due formazioni, con un bilancio di sei successi per i neroverdi, cinque pareggi e sette affermazioni rossoblù. Curiosamente il Sassuolo ha perso ciascuna delle sfide nel girone d’andata degli ultimi due campionati di Serie A contro il Bologna senza trovare il gol, con Alessio Dionisi in panchina, dopo essere stato sconfitto soltanto una volta in tutte le sette precedenti gare (4V, 2N) giocate nella prima metà del massimo torneo contro gli emiliani. Restando al presente, la squadra di Thiago Motta ha pareggiato tutte le quattro trasferte disputate in questo campionato e potrebbe infilare cinque segni “X” nelle prime cinque gare esterne stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A; più in generale, soltanto quattro squadre hanno chiuso in parità tutte le prime cinque sfide lontano da casa in un singolo massimo torneo: la Juventus (1980/81), il Perugia (1979/80), il Napoli (1974/75) e il Torino (1973/74).