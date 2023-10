Boloca risponde a Zirkzee: pari tra Sassuolo e Bologna

REGGIO EMILIA - Il sabato della 10ª giornata della Serie A lo apre il match del Mapesi Stadium tra Sassuolo e Bologna finito 1-1, 10° risultato utile consecutivo per i rossoblù di Thiago Motta. Partenza sprint degli ospiti che dopo 4' sbloccano il parziale: brutto errore di Erlic sul lancio lungo di Bonifazi, il croato sbaglia il tempo d'intervento con Zirkzee che prima controlla con il tacco, scarta Consigli e segna l'1-0. I padroni di casa reagiscono al 13' con Skorupski che si supera sulla conclusione dai 20 metri di Vina e al 18' con il tiro a giro di Pinamonti che sfiora il palo. L'assedio dei ragazzi di Baroni ha successo prima dell'intervallo: al 44' Toljan serve Boloca che da posizione defilata calcia un destro chirurgico che si infila all'angolino per l'1-1. Nella ripresa ancora Skorupski protagonista due volte nella stessa azione quando al 69' para prima il tiro a giro mancino di Berardi e poi il tap-in di Pinamonti, all'80' gli emiliani trovano la rete del 2-1 con il tap-in di Zirkzee ma il Var annulla il gol per fuorigioco (posizione irregolare di partenza di Orsolini).