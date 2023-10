Diretta Inter-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Riflettori puntati a Milano stasera per Inter-Roma ovvero la prima da ex di Romelu Lukaku contro i nerazzurri in quella che si prospetta un'atmosfera rovente tra le mura di San Siro. I nerazzurri sono chiamati a rispondere al successo della Juventus per riprendersi la testa solitaria della classifica ma dovranno farlo contro una Roma in gran salute: i ragazzi di Mourinho (squalificato) sono reduci da 5 vittorie consecutive tra campionato (3) ed Europa League ma la lista degli indisponibili continua ad allungarsi con Spinazzola ultimo nome aggregato a quelli di Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches e Smalling. Per Inzaghi, che ha avuto 2 giorni di riposo in più rispetto ai giallorossi, si affida alla coppia formata da Thuram e Lautaro con il figlio di Lialiam che autore di 4 reti e 7 assist in questo inizio di stagione che lo vede protagonista.