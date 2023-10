Diretta Cagliari-Frosinone ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Lunch Match della domenica della 10ª giornata di campionato che vede il Cagliari di Claudio Ranieri ospitare il Frosinone di Eusebio Di Francesco in una partita fondamentale per i sardi. I neo-promossi occupano l'ultimo posto in classifica con 0 vittorie e soli 3 pareggi e cercano quelal vittoria per tornare a respirare anche perché li aspetta una settimana impegnativa, perchè dopo il confronto odierno con il Frosinone vi sarà mercoledì la “toccata e fuga” a Udine per la Coppa Italia, prima della gara con il Genoa domenica prossima. Il Frosinone (12° a 12 punti) è in cerca di punti dopo lo stop di misura patito sul terreno di gioco del Bologna. Per mister Di Francesco, a prescindere dall’attuale posizione in classifica, prima di due sfide molto importanti in chiave salvezza.