Assurdo a Cagliari: Frosinone avanti 3-0 perde 4-3 nella ripresa!

CAGLIARI - Il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Matias Soulé e dal tris di Brescianini, crolla clamorosamente alla Unipol Arena ed esce sconfitto 4-3. Il giovane italo-argentino sblocca il risultato al 23' poi, dopo la traversa colpita su rigore da Mancosu, raddoppia al 37'. Il 3-0 segnato in avvio di ripresa sembra mettere in ghiaccio la partita, da cui escono di colpo i ciociari, che lasciano la scena alla reazione d'orgoglio degli uomini Ranieri, da oggi non più ultimi in classifica in Serie A: Oristanio al 72' e Makoumbou al 76' danno il via al forcing finale, quindi è Pavoletti - tra il 94' e il 96' - a regalare ai suoi un primo, insperato successo in campionato.

Doppio Soulé, Mancosu sbaglia un rigore È Matias Soulé il grande protagonista della prima frazione di gioco. Il talento italo-argentino di proprietà della Juventus, dopo un paio di tentativi velleitari - e la grande parata di Turati su Prati - al 23' recupera palla sulla trequarti, chiede l'uno-due a Reinier e beffa Scuffet con un piatto mancino sul primo palo che vale l'1-0 del Frosinone. Il Cagliari, poi, dopo aver sfiorato il pari con Goldaniga, alla mezz'ora esatta, ha la più ghiotta delle opportunità, un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano nella propria area dello stesso Soulé, ma Mancosu sbatte contro la traversa e, sulla ribattuta, Jankto mette clamorosamente fuori di testa. Il giovane fantasista lanciato nel grande calcio da Max Allegri il 30 novembre del 2021 ci riprova su punizione al 35' quindi, due giri di lancetta più tardi, firma la doppietta con una splendida azione personale, saltando secco Dossena con una finta di sinistro e firmando il 2-0 con un destro al ferro che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblù. Piove sul bagnato per Ranieri, che al 43' perde Nandez per un problema muscolare, sostituito da Zappa, e un minuto dopo assiste inerme al palo colpito da Mancosu con una zuccata a botta sicura.

Brescianini 3-0, poi la clamorosa rimonta del Cagliari Ranieri manda in campo Pavoletti - alla 200ª in Serie A - al posto di Deiola al rientro dagli spogliatoi, ma al 49' il Frosinone cala il tris: Brescianini si destreggia sul vertice sinistro dell'area sarda e con una rasoiata mancina batte Scuffet. Il pesante - e immeritato - passivo tramortisce i padroni di casa, cui serve una scossa, rappresentata dall'ingresso di Oristanio al 62' e autore della rete - bellissima - soli dieci giri di lancetta più tardi, che riporta entusiasmo all'Unipol Arena, infiammato poi dal 2-3 lampo di Makoumbou al 76' e illuso dal calcio di rigore prima assegnato dall'arbitro Pairetto e poi revocato dal Var per un contatto in area tra Turati e Pavoletti. Di Francesco si copre e passa alla difesa a cinque, la bolgia dell'impianto cagliaritano accompagna il disperato forcing dei padroni di casa, che si concretizza al 94', sull'imperioso stacco di testa di Pavoletti, che fissa il punteggio sul 3-3. Ma non finisce qui, perché al 96', sulla sponda di Dossena, il bomber si regala la doppietta, sigla il clamoroso sorpasso e regala a Ranieri il primo successo in questo campionato. Poi, al 99', Pavoletti valorizza ancor più la propria prestazione salvando un gol praticamente fatto di Okoli.

