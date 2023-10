Diretta Empoli-Atalanta ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Empoli e Atalanta si affrontano allo stadio Castellani per il decimo turno del campionato di Serie A. La squadra di Andreazzoli condivide il quartultimo posto in classifica con l'Udinese, a quota 7, presenta il peggior attacco del torneo con appena 3 gol all'attivo e viene dalla vittoria sul campo della Fiorentina. La formazione di Gasperini, invece, è in sesta posizione con 16 punti, ha vinto l'ultima gara in campionato in casa contro il Genoa e viene dal pareggio in Europa League contro lo Sturm Graz.