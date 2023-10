Diretta Lazio-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La 10ª giornata di campionato di Serie A di chiude all'Olimpico di Roma con la Lazio di Maurizio Sarri a caccia della zona Europa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano . I biancocelesti vogliono cavalcare il buon momento in campionato, 2 vittorie consecutive, che i vede in rimonta dopo il complicato inizio: infatti la compagine capitolina si trova al 9° posto (13 punti) a -3 dall'Atalanta sesta e -4 proprio dai Viola (5° posto) reduci dalla sconfitta casalinga contro l'Empoli con una settimana importante davanti tra Lazio stasera e Juventus domenica prossima.

Dove vedere Lazio-Fiorentina streaming e diretta tv

Lazio-Fiorentina, gara valida per la 10ª giornata di campionato e in programma alle ore 20:45 allo Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251) oltre all’app SkyGo e alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagli. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Rovella, Guendouzi, Basic, Isaksen, Immobile, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Christensen, Ranieri, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Maxime Lopez, Amatucci, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Nzola, Brekalo, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kayode. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mercenaro (Genova).

Assistenti: Berti e Cipressa.

IV uomo: Marchetti.

Var: Mazzoleni.

Avar: Meraviglia

