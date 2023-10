Scamacca super show: l'Atalanta vola e anche Spalletti sorride

Due gol, il primo da cineteca; il terzo annullato per fuorigioco; un palo, una traversa e un assist per Koopmeiners : dalla Toscana soffia forte il vento di Scamacca , sull' Atalanta e sulla Nazionale . Il sorriso di Spalletti in tribuna a Empoli , la dice lunga sulla soddisfazione del ct: se l'atalantino continua così, l'Italia ha finalmente trovato il centravanti che cercava. A tre giorni dal big match con l' Inter , la Dea piomba in zona Champions League scavalcando il Napoli , infrange il tabù trasferta dopo le tre sconfitte rimediate nelle precedenti cinque gare esterne, sigla la terza miglior partenza stagionale, effettua una proficua rotazione dei giocatori in vista della sfida alla capolista e si dichiara pronta per affrontarla. L' Empoli veniva da 7 punti nelle ultime cinque gare grazie alla cura Andreazzoli e, soltanto una settimana fa, a Firenze. aveva clamorosamente vinto il derby con i viola.

Atalanta, Scamacca brillante

Tuttavia, contro i nerazzurri non c'è mai stata partita perché era dai tempi dell'ultima stagione sassuolese (38 presenze, 16 gol) che non si vedeva uno Scamacca in questo spolvero. Il tacco con il quale l'ex West Ham ha infilato Berisha è stato tanto spettacolare quanto propedeutico di una prestazione superlativa che ha galvanizzato l'attaccante (4 gol in 7 presenze) e l'intera squadra: 19 punti nelle prime 10 giornate, 7 punti nelle prime tre gare di Europa League e il primo posto nel girone, una qualità di gioco che cresce di partita in partita. Gasperini sta costruendo un'altra stagione da incorniciare. Nello Scamacca Super Show ha brillato una volta di più la regia di Koopmeiners, accompagnata dalla sagacia tattica di Ederson, mentre Kolasinac si conferma un acquisto felice. La terza maglia rossa dedicata a Bergamo ha portato subito fortuna alla Dea, pimpante e, al contrario di Graz, attenta a non scialacquare i due gol di vantaggio, siglando il terzo all'inizio della ripresa per controllare la partita senza sbavature e senza distrazioni. Sabato a Bergamo, la capolista che vanta il miglior attacco e la miglior difesa del torneo affronterà l'Atalanta, unica squadra dei primi cinque campionati europei a non avere ancora subito un gol, capace di vincere 4 partite, pareggiare la quinta,segnando 9 gol. Sarà un bel vedere.