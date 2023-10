Più di 6 milioni di spettatori su Dazn per la decima giornata

TORINO - Sale lo spettacolo in Serie A: tra scontri al vertice, lotta per un posto in Europa e per la salvezza, la decima giornata del massimo campionato di calcio italiano è stata vista su Dazn da oltre 6,2 milioni di persone, in crescita ulteriore rispetto alla nona giornata che aveva fatto già registrare oltre 6,1 milioni. Al primo posto delle sfide più seguite il big match di sabato tra Inter e Roma, con il ritorno a San Siro di Lukaku e la vittoria dei nerazzurri firmata da Thuram. La partita ha tenuto incollato allo schermo più di 1,7 milioni di spettatori ed è il secondo match più seguito da inizio stagione. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo sabato 4 novembre alle 18:00 (esclusiva Dazn) contro l’Atalanta dell’ex Gasperini, mentre la squadra di Mourinho ospiterà domenica il Lecce all’Olimpico (ore 18:00, esclusiva Dazn). Poco distante, l’altro scontro tra grandi, quello tra Napoli e Milan, con oltre 1,6 milioni di persone che hanno visto la squadra di Rudi Garcia rimontare quella di Pioli, per un appassionante 2-2 finale e che entra di diritto nella Top 5 dei match più visti su Dazn ad oggi, occupando il terzo posto. I campioni d’Italia in carica sono attesi sabato alle 15 a Salerno, per il derby con la Salernitana (esclusiva Dazn), mentre il Milan ospiterà a San Siro l’Udinese (ore 20:45). Cresce l’attesa, infine, per uno dei classici del calcio italiano: Fiorentina–Juventus, in esclusiva su Dazn domenica sera a partire dalle 20:45 con Vlahovic e Chiesa ex attesissimi.