Diretta Bologna-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - L'undicesima giornata di campionato si apre a Bologna con lo scontro diretto che vede i rossoblù di Thiago Motta (ottavi con 15 punti) affrontare la Lazio di Maurizio Sarri (settimi a 16 punti) reduce da tre vittorie consecutive. Il Bologna con la vittoria sul Verona in Coppa Italia ha raggiunto le dieci partite utili di fila. In campionato ha perso soltanto alla prima con il Milan il 21 agosto ed un successo stasera porterebbe gli emiliani a quota 18 punti, pari con con il Napoli. In casa Lazio riflettori ountati su Ciro Immobile , il capitano laziale ha aperto nel modo più dolce la settimana biancoceleste e stasera al Dall’Ara potrebbe chiuderla conquistando pure uno straordinario record personale: il traguardo dei 200 gol con la Lazio è ad un passo, ad un solo gol.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi,Corazza, Kristiansen, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Van Hooijdonk. Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis AAlberto; Felipe Andersom Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna (Roma).

Assistenti: Rossi e Moro.

IV uomo: Ghersini.

Var: Serra.

Avar: Di Vuolo.

