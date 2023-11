Lazio ko, il Bologna vola con Ferguson e raggiunge il Napoli in classifica

Basta un gol di Ferguson, a inizio secondo tempo, al Bologna per battere la Lazio nell'anticipo dell'11° turno di Serie A e agganciare momentaneamente il Napoli al quindo posto in classifica a quota 18, in piena zona Europa. I rossoblù di Thiago Motta, imbattuti da 10 turni e che hanno perso una sola volta in 11 giornate, conquistano la terza vittoria nelle ultime cinque partite di campionato (la quarta di fila in casa considerando anche il successo in Coppa Italia con il Verona) e sorpassano proprio i biancocelesti di Sarri, che invece rimediano la sconfitta dopo tre successi consecutivi in A e restano a quota 16 punti.