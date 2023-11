Fiorentina-Juve e allarme meteo: l'accusa dei tifosi e la convinzione Lega

Nonostante l'alluvione che ha sommerso da giovedì gran parte della Toscana provocando ad ora 7 morti e devastazione e le condizioni meteo da monitorare con attenzione (dopo una breve tregua, da ieri sera c’è di nuovo allerta di codice giallo e arancione); nonostante l'appello dei tifosi della Curva Fiesole a rinviare la gara, Fiorentina-Juventus resta in programma per questa sera. Questa la posizione della Lega Serie A apparsa poco o nulla propensa a rimandare la partita per una questione di tempi tecnici e ingolfamento del calendario. Insomma “the show must go on”.

Nessuna richiesta di rinvio

La Prefettura di Firenze ha fatto sapere di non aver avuto richieste di rinvio dagli organi competenti. Intanto lavora per predisporre un servizio di sicurezza adeguato a un match da sempre ritenuto ad alto rischio per l'accesa rivalità, senza però pesare sulle priorità di intervento e presenza delle forze dell'ordine nelle zone devastate. Allo stadio però non ci sarà la Curva Fiesole: lo ha fatto sapere con un comunicato ieri sera. «Non c’è niente da festeggiare: dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti e dalla nostra ragione. Ci chiediamo che senso abbia impiegare centinaia di uomini per una partita quando c’è una popolazione che sta piangendo morti ed è in difficoltà».