Diretta Fiorentina-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Vincere per rispondere all'Inter e allungare sul Milan - ko al Meazza contro l'Udinese -. È questo il diktat in casa Juve in vista del match in programma alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Una sfida molto sentita anche da entrambe le tifoserie, da sempre rivali. I bianconeri di Massimiliano Allegri stanno facendo molto bene e sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima arrivata proprio allo scadere contro il Verona. I toscani di Vincenzo Italiano, invece, hanno perso le ultime due cadendo in casa contro l'Empoli (2-0) e all'Olimpico contro la Lazio proprio nei secondi finali. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A: 80 successi per i bianconeri, a fronte di 35 vittorie viola e 53 pareggi – tuttavia, la Vecchia Signora ha ottenuto solo due successi nelle ultime sei sfide contro i toscani nel massimo campionato (2N, 2P). Sarà la gara degli ex, con il ritorno al Franchi di Vlahovic e Chiesa, mentre dall'altra parte ci sarà Arthur a dettare i tempi della manovra dei gigliati.