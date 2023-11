Diretta Verona-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Alle ore 12.30, allo stadio Marcantonio Bentegodi, il Verona ospita il Monza nel lunch match dell'11ª giornata del campionato di Serie A. Gli scaligeri di Marco Baroni, che avevano iniziato la stagione alla grande battendo Empoli (1-0) e Roma (2-1), sono in una crisi nera: nelle ultime otto, infatti, sono arrivati due pareggi e ben sei sconfitte, tre delle quali nelle sfida più recenti. In settimana, poi, è arrivata anche l'eliminazione in Coppa Italia per opera del Bologna. Rendimento diverso, invece, per i brianzoli di Raffaele Palladino, anche se dopo i successi contro Sassuolo (1-0) e Salernitana (3-0) sono arrivati il ko dell'Olimpico contro la Roma, seppur in inferiorità numerica per gran parte del match, e il pareggio per 1-1 all'U-Power Stadium contro l'Udinese.