Diretta Cagliari-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Dopo il successo in rimonta contro il Frosinone in campionato e quello al supplementera ai sedicesimi di Coppa Italia contro l'Udinese il Cagliari di Claudio Ranieri vuole continuare a cavalcare l'ottimo momento anche oggi nello scontro diretto tra neo-promosse. All'Unipol Domus arriva il Genoa di Alberto Gilardino reduce dalla vittoria contro la Salernitana in campionato ed in Coppa contro la Reggiana. I sardi accusano un ritardo in classifica di 5 punti (11 a 6) nei confronti dei liguri con Gilardino che chiede ai suoi massima concentrazione: "Dobbiamo avere il fuoco dentro, solo con queste motivazioni e con questa mentalità possiamo uscire da Cagliari con un risultato positivo".