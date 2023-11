Diretta Frosinone-Empoli ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Alle ore 18.30, allo stadio Benito Stirpe, il Frosinone ospita l'Empoli nel posticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A. I ciociari di Eusebio Di Francesco, che in settimana hanno superato il Torino ai tempi supplementari in Coppa Italia, sono reduci dall'incredibile ko di Cagliari: sopra 3-0 a 20 minuti dalla fine, si sono fatti rimontare uscendo sconfitti per 4-3 dall'Unipol Domus. Leggera flessione nelle ultime uscite per Soulé e compagni che hanno incassato tre sconfitte nelle ultime quattro. Percorso quasi opposto, invece, per i toscani che dopo un inizio da incubo con cinque sconfitte di fila sembrano aver cambiato rotta con l'arrivo in panchina di Aurelio Andreazzoli al posto di Paolo Zanetti. Sbancato il Franchi, nell'ultimo turno l'Empoli è caduto 3-0 al Castellani contro l'Atalanta. A preoccupare è soprattutto la voce gol fatti: solo tre in dieci partite.