Torino-Sassuolo, fischia CalVARese: Ferrieri Caputi conferma personalità

Maria Sole Ferrieri Caputi, insieme a Feliciani l’arbitro migliore tra quelli al secondo anno in Can A-B, cerca continuità in Serie A. Uno step necessario per raggiungere i suoi obiettivi, tra cui, come ha dichiarato di recente, anche il sogno del Mondiale maschile. All’Olimpico Grande Torino in Torino-Sassuolo conferma un buon inizio di campionato in una gara disputata per gran parte su ritmi bassi, il che ne facilita il compito. Lei dimostra personalità e si fa rispettare dai calciatori in ogni momento del match.