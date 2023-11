Diretta Sassuolo-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Ad aprire la 12ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 18.30 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana. Entrambe le formazioni vogliono uscire da un momento piuttosto complicato. I neroverdi di Alessio Dionisi non vincono da oltre un mese, esattamente dal 27 settembre, quando sbancarono il Meazza battendo l'Inter in rimonta solo pochi giorni dopo aver piegato 4-2 in casa la Juve, e nelle ultime cinque uscite hanno racimolato appena due punti. Addirittura peggiore, invece, lo score dei granata, fanalino di coda del nostro campionato con appena 4 punti in 11 partite. Il cambio in panchina, con Filippo Inzaghi che ha preso il posto del portoghese Paulo Sousa, sembra non aver sortito l'effetto sperato. I campani cercano ancora il primo successo stagionale, una vittoria che manca dal 27 maggio, penultima giornata dello scorso campionato.