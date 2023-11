Diretta Genoa-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Genoa riceve il Verona nel 12° turno del campionato di Serie A. I rossoblù hanno rimediato tre sconfitte nelle ultime 4 giornate, vincendo contro la Salernitana, e sono quattordicesimi in classifica con 11 punti. Il Verona, invece, viene da quattro ko di fila, è terzultimo a quota 8 e presenta uno dei peggiori attacchi del torneo con appena 7 reti all'attivo. "La percezione, l'arrabbiatura e la consapevolezza della sconfitta di Cagliari si deve tramutare in energia positiva. Dobbiamo avere un approccio alla gara feroce. Il Verona è una squadra ferita, ma con ottime qualità fisiche, individualità che inizialmente in questo campionato hanno dimostrato di avere dei valori. Sono allenati molto bene" ha detto Gilardino alla vigilia del match.