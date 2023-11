Juve-Inter, derby scudetto e sfida Mondiale. Ma occhio a Milan e Napoli...

La rivoluzione si compirà a giugno 2025 negli Stati Uniti . Come ormai varato dal consiglio Fifa del febbraio scorso, in quell'estate si svolgerà la 21ª edizione del Mondiale per Club nella nuova versione allargata a 32 club, con cadenza quadriennale. Una super competizione dal valore economico astronomico, visto che il montepremi che verrà suddiviso per le varie squadre partecipanti potrebbe aggirarsi addirittura intorno ai 4.5 miliardi di euro (contro i 2 delle prime indiscrezioni, come quanto versato dalla Uefa alle partecipanti della Champions 23/24), con le formazioni europee - 12 quelle che si potranno qualificare - che potrebbero incassare fino a 150 milioni a testa, visto che, grazie ai diritti tv, riceveranno di più rispetto ai club provenienti dalle altre federazioni internazionali.

Il tema Mondiale per club è tornato di forte attualità nelle ultime ore perché l’Inter, grazie al successo a Salisburgo, ha di fatto ipotecato il posto. I nerazzurri non sono ancora qualificati ufficialmente e il perché è presto detto. La Fifa non ha infatti ancora scelto i criteri definitivi per la partecipazione, dunque per capire quali saranno le dodici squadre europee qualificate alla kermesse bisognerà attendere il nuovo consiglio che si svolgerà a fine dicembre.

Mondiale per club, chi è sicuro del posto

Di certo si sa solamente che parteciperanno di diritto le quattro formazioni vincitrici della Champions nel quadriennio 21-24, dunque sono già negli Stati Uniti il Chelsea, Real Madrid e Manchester City. In più, un Paese non potrà avere più di due club, dunque posti finiti per l’Inghilterra a meno che una fra Arsenal, Newcastle o Manchester United non vinca la Champions di questa stagione. Per stabilire le otto o nove squadre (qualora dovessero rivincere la coppa Real o City) che completeranno l’organico europeo, bisognerà aspettare la scelta della Fifa che dovrà decidere quale ranking utilizzare, riferito ai soli punteggi ottenuti nel quadriennio Champions, fra il proprio o quello Uefa. Parola finale poi al Fifa Council di cui fanno parte anche l’Uefa e l’Eca.