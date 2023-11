Thorstvedt, doppietta Sassuolo e Salernitana ripresa: Inzaghi da 2-0 a 2-2

A Pippo Inzaghi, che rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, non bastano i gol segnati in avvio da Ikwuemesi e Dia

10 . 11 . 2023 20:33 3 min IkwuemesidiaThorstvedt

© ANSA REGGIO EMILIA - La Salernitana di Pippo Inzaghi rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Serie A. Nonostante il doppio vantaggio costruito nell'avvio di gara al Mapei Stadium, con i gol di Ikwuemesi al 5' e Dia al 17', la formazione campana non va oltre il 2-2. Il Sassuolo di Dionisi cambia marcia intorno alla mezz'ora e annulla il gap con la doppietta di Thorstvedt. Nel finale, poi, soltanto i miracoli di Ochoa - su Volpato, Laurienté e Berardi - evitano il clamoroso sorpasso. Guarda la gallery Salernitana, doppio vantaggio sprecato: Thorstvedt-bis salva il Sassuolo Sassuolo-Salernitana, la cronaca Filippo Inzaghi rinuncia a Candreva e lancia la coppia Tchaouna-Dia alle spalle di Ikwuemesi e l'attaccante nigeriano ripaga la fiducia accordatagli dall'ex bomber di Juve e Milan sbloccando il risultato dopo appena 5': scatta sul filo del fuorigioco sul filtrante di Mazzocchi e batte Consigli in uscita. La Salernitana gioca sul velluto, il Sassuolo - ad eccezione di un'iniziativa personale di Castillejo ben controllata da Ochoa - è alle corde. Così, soltanto al 17', la formazione campana raddoppia con Dia, ben imbeccato da Tchaouna. Di colpo, però, la situazione si rovescia. Capitan Berardi dà la scossa ai suoi al 29', con un controbalzo che termina fuori di un soffio: è il preludio al gol che riapre il match e che porta la firma di Thorstvedt, abile - al 36' - a sfruttare la sponda di Defrel. Il primo tempo volge al termine sul clamoroso palo colpito da Pinamonti, ma gli emiliani iniziano la ripresa sulla stessa falsariga, mentre i campani faticano a contenere. L'inevitabile pareggio arriva al 52', ancora con Thorstvedt - al terzo gol in due partite - che sorprende tutti dopo il velo di Pinamonti e sigla il 2-2. Il Sassuolo preme, senza tuttavia riuscire a incidere, complice la girandola di cambi che fa scorrere rapidamente il cronometro, almeno fino all'82', quando soltanto un doppio, super intervento di Ochoa, prima su Volpato e poi su Laurienté, evita l'incredibile rimonta. Il portiere messicano si ripete quattro giri di lancetta più tardi sul tiro a botta sicura di Berardi dopo il palo di Mulattieri. Grande caos dopo il triplice fischio dell'arbitro Ghersini, che impedisce alla Salernitana di scodellare un ultimo pallone nell'area neroverde. Guarda il video Filippo Inzaghi: "Stop alle parole, servono risposte in campo" © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Il tabellino Tutte le news di Serie A Serie A, i migliori video

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi