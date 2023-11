Fazio furioso con l'arbitro alla fine di Sassuolo-Salernitana: il motivo

REGGIO EMILIA - Grande caos nel finale di Sassuolo-Salernitana , match terminato 2-2 con i padroni di casa che hanno rimontato il doppio svantaggio, firmato Ikwuemesi-Dia, grazie alla doppietta di Thorstvedt. I campani di Pippo Inzaghi, ultimi in classifica e ancora a corto di vittorie in campionato, hanno protestato veementemente nel finale .

Simy ferma Fazio: cosa è successo

Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro Ghersini fischia tre volte, congelando il punteggio di 2-2 e scatenando l'ira dei calciatori della Salernitana. In particolare, è Federico Fazio che corre in direzione del direttore di gara, seguito da alcuni compagni, prima di essere bloccato da Simy. Il motivo della rabbia è un calcio di punizione non fatto battere e che avrebbe permesso alla formazione ospite di scodellare un ultimo pallone nel cuore dell'area neroverde.