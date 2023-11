Dragusin primo gol in A, De Winter quasi: Genoa, brilla la difesa ex Juve

GENOVA - Finale di primo tempo ad alte emozioni tra Genoa e Verona nell'anticipo della con i due giovani difensori di scuola Juventus protagonisti: Koni De Winter e Radu Dragusin. De Winter (in prestito con obbligo di riscatto) subentra al 42' al posto dell'infortunato Bani e ha subito l'occasione per sbloccare la partita: sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Gudmundsson, Ekuban riceve una sponda e incrocia di sinistro. Il palo respinge il suo tiro, De Winter di testa prova il tap-in ma il Verona si salva sulla linea!

Sul capovolgimento di fronte il Grifone non perdona: dalla lunetta dell'area Haps serve sulla destra Dragusin (inamovibile dall'11 di Gilardino, 13 presenze sempre das titolare) che da dentro l'area spara un micidiale destro al volo per il gol dell'1-0 nonché primo gol in Serie A per il rumeno classe 2002. Dragusin arriva al Genoa (appena retrocesso) nell'estate del 2022 con al formula del prestito con obbligo di riscatto, il giocatore raggiunge il numero minimo di presenze predeterminate nel corso della stagione ed interviene l'obbligo di acquisto a titolo definitivo.