L'ex Juve Dragusin trascina il Genoa: gol vittoria, salvataggi e Verona ko

GENOVA - Dopo la sconfitta a Cagliari il Genoa di Alberto Gilardino torna al successo in campionato battendo il Verona (5° ko consecutivo) per 1-0 tra le mura del Ferraris grazie all'ex Juventus Radu Dragusin .

Genoa-Verona, la partita

Match che si scalda sul finire del primo tempo con il Genoa che al 42' si salva sulla line sul tentativo di tap-in di testa di De Winter (appena entrato per Bani) e al 43' trova il vantaggio con un bellissimo gol di Dragusin: assist di Haps e botta secca al volo di destro da dentro l'area (defilato sulla destra) del giovane ex Juventus. I padroni di casa cercano il raddoppio ma Montipò si supera due volte al 62': prima respinge in corner un tiro-cross insidioso di Sabelli, poi sull'angolo si supera su una deviazione sotto-misura di testa. Hellas che ha la sua occasione al 72' ma, ancora una volta, il palo infrange i sogni di gol sul tiro al volo (a porta vuota) di Terracciano. Il Genoa resiste all'assalto finale del Verona con Dragusin ancora protagonista con un cruciale salvataggio.