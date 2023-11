Diretta Lecce-Milan ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Alle ore 15, allo stadio Via del Mare, Lecce e Milan aprono il sabato di Serie A. Entrambe le formazioni stanno vivendo un periodo complesso ma vogliono chiudere nel migliore dei modi prima della pausa per le nazionali. I rossoneri di Stefano Pioli, rinfrancati dall'esaltante successo in Champions League contro il Psg (2-1 in rimonta), vogliono ritrovare l vittoria anche in campionato: negli ultimi tre turni, infatti, sono arrivati i ko interni contro Juve e Udinese, entrambi per 1-0, e in mezzo il 2-2 del Maradona contro il Napoli dopo aver chiuso avanti di due la prima frazione di gioco. Un trend negativo che ha consentito all'Inter capolista di volare a +6 e alla Juve seconda di portarsi a quattro lunghezze di distanze. Vincere contro i giallorossi pugliesi, dunque, diventa determinante. Anche la squadra di D'Aversa è in crisi di risultati: dopo una partenza sprint con 11 punti nelle prime cinque giornate, i salentini ne hanno conquistati solo due nelle ultime sei.