Toro, 1-1 a Monza: Colpani rovina la festa a Juric tra gol annullato e rigore negato

Finisce 1-1 la partita dell' U-Power Stadium tra Monza e Torino , terzo anticipo di sabato del 12° turno di Serie A . Succede tutto nella ripresa, dopo il primo tempo terminato senza reti e caratterizzato dalla rete annullata a Rodriguez : Ilic sblocca al 55' minuto di gioco su assist di Zapata , il solito Colpani pareggia dieci minuti più tardi trovando il sesto gol in stagione. La formazione di Juric trova il pareggio in trasferta dopo due vittorie consecutive e raggiunge la Lazio al decimo posto in classifica, con 16 punti, mentre il Monza di Palladino aggancia momentaneamente Fiorentina e Roma a quota 17.

Monza-Torino: curiosità e statistiche

Monza-Torino, la partita

Il primo tempo dell'U-Power Stadium è molto equilibrato, con il Torino a fare la partita e ad andare vicino al gol del vantaggio. Al 24' minuto di gioco i granata vanno a segno con Ricardo Rodriguez dopo una buona iniziativa di Zapata ma l'azione del colombiano viene giudicata fallosa e la rete viene annullata. Il Monza ci prova, senza fortuna, con conclusioni da fuori area: prima Colpani, poi Colombo dai venti metri e infine D'Ambrosio dalla lunga distanza. Le due squadre vanno all'intervallo sullo 0-0. Ad inizio secondo tempo i granata passano avanti: assist di Zapata e gol di Ilic. La reazione dei ragazzi di Palladino è quasi immediata: Colpani sfiora subito il pareggio, poi lo trova sfruttando un'indecisione di Gineitis. Per il talento del Monza, convocato anche da Spalletti per i prossimi due impegni dell'Italia nelle qualificazioni a Euro2024, si tratta del sesto gol stagionale. La partita non offre più particolari emozioni fino alla fine, quando al 93' Lazaro reclama un rigore netto per essere stato toccato in area in maniera evidente: la 'colpa' dell'esterno è di non cadere, il contatto non viene giudicato falloso e il match si chiude tra le proteste ospiti.