Luis Alberto o Dybala: chi incanta Lazio-Roma?

Una città in apnea da giorni, un appuntamento campale da cui è impossibile distrarsi. La Capitale si ferma per il derby, paralizzata da ansie e paure che solo chi vive tutto l'anno questa rivalità eterna può comprendere fino in fondo. I tifosi di Lazio e Roma, statene certi, tireranno avanti solo per inerzia fino alle 18, catapultati in un weekend troppo snervante per pensare di goderne. Meglio canalizzare preghiere e aspettative nei confronti di chi renderà magico questo spettacolo. E l'attenzione si sposta inevitabilmente sugli uomini da 10: poco importa se quel numero campeggia solo sulle spalle di Luis Alberto, anche perché Paulo Dybala, dall'altra parte, ne ha tutte le caratteristiche tecniche, ma non ancora i requisiti per vestire quella maglia che a Trigoria ha una sacralità diversa.