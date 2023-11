Diretta Napoli-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Napoli è impegnato in casa contro l’Empoli nel 12° turno di Serie A. La formazione di Rudi Garcia viene dal pareggio casalingo contro l’Union Berlino, ha ottenuto due vittorie e un pari nelle ultime tre giornate di campionato ed è quarta in classifica con 21 punti. Presenta il secondo attacco più prolifico del torneo con 24 gol fatti e nelle cinque gare di campionato giocate al Maradona ha rimediato due successi e un pareggio, perdendo contro Lazio e Fiorentina. L’Empoli, invece, viene da due sconfitte di fila, ha il peggior attacco di A con appena 4 reti all’attivo e occupa il penultimo posto in classifica a quota 7.