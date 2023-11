Diretta Inter-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La partita tra Inter e Frosinone a San Siro chiude il 12° turno di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi vengono dalla vittoria a Salisburgo in Champions League, hanno vinto le ultime tre gare in campionato e sono momentaneamente secondi in classifica con 28 punti, a meno uno dalla Juventus. L’Inter presenta sia il miglior attacco del campionato con 27 gol fatti che la migliore difesa con sei reti al passivo. Il Frosinone viene dalla vittoria casalinga con l’Empoli dopo due sconfitte di fila, contro Bologna e Cagliari, e stazione a metà graduatoria con 15 punti.