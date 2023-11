Zirkzee fa impazzire il Franchi di rabbia: mitra alla Batistuta dopo il gol

FIRENZE - L'esultanza con la mitraglia dentro al Franchi per i tifosi viola vuol dire solo Gabriel Omar Batistuta e vederla realizzare da un giocatore avversario irrita e non poco il pubblico viola. E così Joshua Zirkzee, dopo aver trasformato il rigore del pareggio del Bologna contro la Fiorentina, ha deciso di infiammare i tifosi presenti al Franchi presentando sotto la Fiesole proprio la famosa mitraglia che per anni ha fatto esultare lo stadio dopo i gol del Re Leone. L'attaccante di Thiago Motta, in verità, si è rivolto alla telecamera presente a bordo campo per esultare, ma il pubblico viola non ha capito questo passaggio interpretando l'esultanza come una provocazione. Il capitano della Fiorentina Biraghi è corso dall'arbitro Maresca per chiedere spiegazioni e il centravanti rossoblù ha voluto subito chiarire alzando le mani in segno di scusa verso il pubblico e verso i giocatori avversari. Sui social sono stati tanti gli interventi dei tifosi della Fiorentina che hanno comunque attaccato Zirkzee per il gesto fatto sotto la Fiesole.