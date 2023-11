Mourinho, furia su Massa in Lazio-Roma: “Non hai avuto le palle”

ROMA - È il minuto 50 di un derby tesissimo. Il risultato è di 0-0 e Immobile , già ammonito dopo 38', finisce a terra dopo aver provato a rimediare a un errore di Felipe Anderson , che aveva innescato la rapida ripartenza di Spinazzola . L'arbitro Massa fischia punizione in favore della Roma e il bomber della Lazio protesta in maniera veemente, rischiando il secondo cartellino giallo .

Immobile protesta, furia Mou su Massa

Il direttore di gara ignora le reiterate proteste di Immobile e fa ripartire l'azione da un calcio da fermo in favore dei giallorossi, scatenando però l'ira del tecnico della Roma José Mourinho. Lo Special One, senza troppi giri di parole, richiama l'attenzione di Massa, urlandogli contro: "Non hai avuto le palle". Il riferimento, ovviamente, è al mancato secondo giallo, che avrebbe comportato l'espulsione del centravanti biancoceleste.