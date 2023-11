Lazio-Roma, derby da zero emozioni: Lukaku e Dybala poco ispirati

Il derby della capitale finisce con un punto a testa. La sfida tra Lazio e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A, si è chiusa con il risultato finale di 0-0. La partita tra la formazione di Maurizio Sarri e quella di José Mourinho è stata decisamente equilibrata, con entrambe le squadre che hanno provato con tutte le loro forze ad imporsi sui concittadini senza però riuscire a trovare il varco giusto. Tanti contrasti e anche qualche momento di nervosismo, come quando lo Special One ha protestato in maniera vivace con Massa per un secondo cartellino giallo non dato a Immobile. La situazione in classifica resta dunque invariata, con i biancocelesti che restano a -1 dai giallorossi.